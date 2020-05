Incidenti a Bellagio e Pigra Mobilitati due elicotteri Pomeriggio di emergenze, con l’elisoccorso di Como intervenuto a Pigra per un ciclista e quello di Bergamo a Visgnola per un motociclista

Gran lavoro per il servizio elisoccorso del 118 in questa domenica pomeriggio. Poco prima delle 17 l’elicottero del 118 di Como è dovuto intervenire sulla strada militare di Pigra per soccorrere un uomo caduto con la mountain bike. Il ciclista avrebbe rimediato solo qualche contusione.

Mezz’ora dopo, alle 17,20, altra emergenza, questa volta a Bellagio: un ragazzo di 25 anni stava scendendo in moto da Guello verso il paese quando, all’altezza di Visgnola, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato. Nella caduta non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi ma è stato deciso di fare intervenire l’elisoccorso di Bergamo. Sul posto i volontari del soccorso bellagini e i carabinieri della stazione del paese.

