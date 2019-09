Incidente ad Alzate Brianza

Ferito un ragazzo di 14 anni Scontro tra un’auto e una moto. I soccorsi sono usciti in codice rosso ma poi le condizioni del giovane si sono rivelate meno gravi

Un giovane di 14 anni è rimasto ferito in uno scontro tra un’auto e una moto ad Alzate Brianza in via Don Guanella 31. Il giovane sembra in condizioni gravi e le ambulanze sono uscite in codice rosso. Ma poi, per fortuna, i soccorsi sono rientrati in codice giallo, segno che il giovane non sembrava grave come si temeva in un primo momento. Sul posto anche i carabinieri di Cantù.

