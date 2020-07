Incidente a Brienno, Regina chiusa Motociclista di 59 anni lotta per la vita È caduto dal mezzo all’interno della galleria. Veicoli in centro paese: tutto bloccato

Un motociclista di 59 anni sta lottando per la vita dopo essere caduto nella galleria di Brienno sulla Regina (direttrice verso Argegno). Le sue condizioni sono gravissime, al punto che ne era stato annunciato il decesso. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, e traffico in tilt in centro paese. Dalle 14,30 di domenica 5 luglio è emergenza a Brienno. I vigili del fuoco di Como e l’elisoccorso di Sondrio sono subito intervenuti per prestare aiuto al motociclista caduto insieme ai volontari della Croce Rossa di San Fedele. La Polizia stradale è sul posto per smistare il traffico che ha ingolfato il centro del paese anche per la presenza di un pullman.

