In gara finisce contro un’auto Gravissimo giovane ciclista al Piccolo Giro di Lombardia

Un giovane ciclista è rimasto ferito in maniera molto grave in un incidente avvenuto ad Asso attorno a mezzogiorno, durante il passaggio del Piccolo Giro di Lombardia, competizione ciclistica under 23 con partenza e arrivo ad Oggiono.

Per cause che sono in corso di accertamento, il ciclista è finito contro la portiera posteriore di una Volkswagen Golf che si è trovata incredibilmente sulla sua traiettoria. L’atleta è stato sbalzato a terra e ha picchiato violentemente la testa. E’ stato trasportato in ospedale in elicottero, le sue condizioni sono gravissime. Nell’impatto il finestrino è andato in frantumi.

L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione di Canzo-Asso.

