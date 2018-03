(Foto by selva selva)

Plesio recupero turisti recupero sul Monte Grona di due turisti americani, per fortuna illesi solo tanto freddo e paura (Foto by selva selva)

In difficoltà sul monte Grona Paura per due americani Sono stati recuperati dal Soccorso alpino, sani ma in ipotermia

Brutta avventura a lieto fine, per fortuna, per una coppia di escursionisti americani che nel pomeriggio di ieri si è spinta in quota fino a poca distanza dalla vetta del monte Grona.

I due giovani, di 30 e 21 anni, erano partiti da Menaggio in mattinata e, anche se ben equipaggiati, non si aspettavano forse di trovare le difficoltà che, complice anche la neve ghiacciata, riserva l’ascesa in Grona.

Dopo aver pranzato nei pressi del rifugio Menaggio, in questo periodo aperto solo il fine settimana, hanno deciso di raggiungere la vetta, ma ad un certo punto, saggiamente, si sono resi conto del pericolo e hanno ritenuto opportuno chiamare i soccorsi.

Sono stati recuperati da una squadra del stazione Lario occidentale e Ceresio del Soccorso alpino e dall’elisoccorso del 118

