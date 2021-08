Green pass valido 12 mesi Arriva il via libera dal Cts Riguarderà sia i vaccinati sia i guariti e dovrebbe essere inserita in un emendamento al decreto sul certificato verde che verrà portato in Parlamento per la conversione il 6 settembre.

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato venerdì 27 agosto parere positivo alla proposta di prolungamento della scadenza del Green pass da 9 a 12 mesi. Lo riporta l’agenzia Ansa citando fonti sanitarie. La novità, che sarà valida sia per i vaccinati sia per i guariti, dovrebbe essere inserita in un emendamento al decreto sul certificato verde che verrà portato in Parlamento per la conversione il 6 settembre.

«Cresce ancora anche se di poco l’incidenza dei casi Covid e arriva a 77 per 100 mila abitanti mentre tende a diminuire l’Rt a 1.01 appena al di sopra dell’unità. Aumenta purtroppo l’occupazione dei posti in area medica al 7,1% e di terapia intensiva al 5,4% e alcune regioni sono avvicinate alla soglia critica o l’hanno superata come la Sicilia. È importante continuare con grande intensità la campagna di vaccinazione e continuare anche a mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla prudenza», lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commentando i dati del Monitoraggio.

Sul fronte delle vaccinazioni, aumentano le inoculazioni nei più giovani: le somministrazioni/dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea vaccinabile, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%. Lo rende noto la struttura del Commissario per l’emergenza Covid. Incrementi anche per le altre fasce di età: la fascia 50-59 è all’80% circa in termini di prime somministrazioni/dose unica, mentre la fascia 60-69 ha superato l’85%. Si consolidano inoltre le percentuali delle fasce 70-79 e over 80, che si attestano rispettivamente al 90,19 e al 94,06%, sempre con riferimento a prime somministrazioni/dose unica.

