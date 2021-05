George Clooney è arrivato a Laglio GUARDA IL VIDEO Pochi istanti fa l’ingresso nella sua Villa Oleandra dopo due anni di assenza

George Clooney è arrivato a Villa Oleandra, il suo buen ritiro sul lago di Como. A distanza di due anni, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposti dall’emergenza sanitaria, l’attore americano ha mantenuto la promessa ed è tornato per una vacanza in quello che definisce il suo luogo del cuore. E non sono mancati, in questi anni,i messaggi d’amore nei confronti del lago e della sua Laglio.

L’attore è arrivato intorno alle 13, come previsto, su un fuoristrada con i vetri oscurati che è subito entrato nella villa. Nei giorni scorsi, come anticipato da La Provincia, erano stati effettuati alcuni lavori preparatori all’arrivo dell’illustre proprietario mentre l’Amministrazione comunale aveva pubblicato l’ormai nota “ordinanza Clooney”, per proteggere il testimonial più prezioso dall’invadenza di curiosi e paparazzi. (Daniela Colombo)

