Per tutto il giorno Madesimo e Campodolcino sono rimasti isolati (Foto by Domiziano Lisignoli)

Frana di Gallivaggio: la statale 36 aperta dalle 19 alle 20,30 Le autorità dopo l’ultimo sopralluogo hanno deciso di lasciare una finestra entro la quale consentire il transito da e per Campodolcino e Madesimo, poi i due comuni rimarranno ancora isolati

Statale 36 per Madesimo e Campodolcino aperta questa sera dalle 19 alle 20,30, per consentire il transito da e per Madesimo e Campodolcino. La strada verrà però nuovamente chiusa al traffico alle 20,30 per il rischio di caduta massi a San Giacomo Filippo. Per tutta la giornata sono proseguiti i lavori di disgaggio dei massi pericolanti sul versante nella zona del santuario di Gallivaggio. Notevoli i disagi per residenti e turisti.

