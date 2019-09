Formula Uno, è rosso Ferrari il trionfo di Togninalli L’ingegnere di Berbenno, classe 1977, è salito sul podio del Gran Premio di Monza accanto a Charles Lecrerc in rappresentanza della rossa come responsabile degli ingegneri di pista del Cavallino

«Che emozione alla fine quando ce lo siamo trovati sul podio: non ce lo aspettavamo e con tutta quella gente, era ancor più irraggiungibile. Un’emozione molto forte, indescrivibile, come può immaginare. E poi nemmeno ci siamo potuti “sfiorare”; ci siamo sentiti di corsa, perché loro tornavano a Maranello e noi a Polaggia: toccata e fuga, non ci si poteva muovere nemmeno di un metro. Tanta soddisfazione per noi genitori, comunque».

Questo una parte del racconto di mamma Silvana presente tra la marea rossa ai piedi del podio di Monza in una giornata storica.

