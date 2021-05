Fontana: «Da oggi la Lombardia ha parametri da zona bianca» il governatore lombardo ha spiegato che l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48.

«La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca»: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita all’Hub vaccinale di Novegro nella mattinata di mercoledì 26 maggio spiegando che l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48.

«Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel – aggiunge Fontana – ma la nostra lotta al Covid non è finita. La nostra campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e dalla mezzanotte apriremo le prenotazioni anche per la fascia 30-39 anni per proseguire poi, dal 2 giugno, con l’apertura a tutti gli over 16 . Dobbiamo continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA