Finivano ad Albate i rifiuti di Napoli Undici arresti, due sono comaschi L’inchiestaIl reato è smaltimento illecito. In manette Angelo Romanello, 35 anni di Erba Ai domiciliari anche Sara Costenaro, esperta ambientale, figlia dell'ex sindaco di Vertemate

Una montagna di rifiuti che dalla Campania arrivavano quasi ogni giorno a Como: un flusso invertito, rispetto al passato, quando erano le scorie del nord a prendere la strada della “terra dei fuochi”. Lo ha rivelato una inchiesta della Dda di Milano che ha portato a undici arresti in tutta Italia.

Una nuova, enorme possibilità per la criminalità organizzata, che ha avuto così ancora la possibilità di lucrare fortune ingenti. Quando non è più stato più possibile farlo a sud, ha puntato a nord, nella nostra Regione, dove non mancano konw how, logistica, e soprattutto infiltrazioni ’ndranghetiste.

Il faro della Dda

Ci sono i capannoni abbandonati, ci sono le ditte specializzate nel trattamento, e pure professionisti compiacenti che dietro lauto compenso si offrono a elementi malavitosi e al loro rischioso gioco dello smaltimento illecito. Como offre tutto questo, e ben presto diventa il fulcro di una vorticosa attività incentrata proprio sul business dei rifiuti. L’epicentro è la Smr, Ecologia Srl, impianto in località La Guzza (ex Econord), sede legale a Busto Arsizio. E poi la Salcon di via Scalabrini. Siamo nei mesi a cavallo tra il 2017 e il 2018 e la Direzione distrettuale antimafia di Milano accende un faro sull’illecita gestione di rifiuti speciali e non effettuata in provincia di Pavia. Parte da lì l’inchiesta che ben presto conduce gli inquirenti nella nostra città e che lo scorso marzo sfocia nel sequestro della Smr alla Guzza, ex Econord.

Quando gli agenti della Polizia locale di Como giungono sul posto per apporre i sigilli, trovano il piazzale e il capannone, si legge negli atti, «stracolmi di rifiuti». Non è una esagerazione: è ben eloquente la foto che pubblichiamo qui a fianco e relativa al 14 marzo dello scorso anno, quando vennero censiti circa 12mila tonnellate di materiali. Vale a dire oltre settemila in più rispetto alle 3.957 autorizzate dalla Provincia.

I soggetti chiave

Nell’impianto si sarebbero dovuto trattare l’immondizia in arrivo dalla Campania: di fatto veniva inviata direttamente allo smaltimento, senza alcun processo di lavorazione e separazione. Per “ripulirla” si falsificavano documenti e codici di accompagnamento. Ieri la svolta, con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Dda ed eseguita dai Carabinieri forestali in tutta Italia. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, è il reato contestato. Undici persone, nove ai domiciliari e due in carcere. Sono due i soggetti chiave e sono entrambi comaschi: Angelo Romanello, 35 anni, nativo di Siderno, ma residente a Erba, indicato in altre inchieste come affilliato alla ’ndrangheta. Gnnià agli arresti domiciliari, da ieri è in carcere. È lui, secondo gli inquirenti, il dominus, il promotore e finanziatore del sodalizio criminale. E poi c’è la comasca Sara Costenaro, 43 anni, di Vertemate, incensurata, professionista in campo ambientale, «la quale - si legge negli atti - dietro compenso, prestava la sua preziosa consulenza tecnica per la “creazione” del complesso sistema documentale utilizzato per “schermare” il traffico. Il tutto nella piena consapevolezza del profilo criminale dei suoi clienti». Gli altri indagati sono: Maurizio Bova, 41 anni, nato a Locri, considerato il braccio destro di Romanello (e come lui finito in carcere). E poi, tutti ai domiciliari: l’imprenditore Matteo Molinari, amministratore della Smr, di Busto Arsizio; Matteo Salomone, 34 anni, socio accomandante della Salcon, indicato in realtà come prestanome di Ronamello. E poi Daniele Frustillo, nativo di Cariati, ma di fatto presente a Como, all’impianto della Guzza come responsabile operativo. Infine Assunta Vilella, 45 anni, di Voghera, i fratelli Maurizio Assanelli e Stefano Assanelli, 55 e 50 anni, di Treviglio, titolari di una ditta di trasporti, come Marco Izzo, 33 anni, di Maddaloni, sui cui camion viaggiano i rifiuti dalla campania per Como e da Como di nuovo verso il sud, verso Lamezia Terme. E infine Massimo Buonanno, 52 anni, di Napoli, interlocutore campano della Smr Ecologia.

