Fermento per la Festa della Lega I ministri prenotano il palco Castello Brianza. Nell’area di Prestabbio con la sezione Teodolinda. Attesi dal 22 al 25 soprattutto Grimoldi, Locatelli, Centinaio e Giorgetti

Fermento a Castello Brianza per l’ormai prossimo appuntamento con la festa della Lega, organizzata dalla sezione Teodolinda di Dolzago nell’area feste di Prestabbio a Castello.

Quest’anno, infatti, il tradizionale appuntamento estivo politico cadrà in un periodo particolarmente movimentato considerata la crisi di governo. L’appuntamento in aula a Roma è per il prossimo 20 agosto, mentre a Castello la festa si svolgerà dal 22 al 25 agosto.

Ad aprire la serie di serate, a base di politica e salamelle, sarà Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombardia. Il giorno successivo, è attesa il ministro Alessandra Locatelli, che guida il ministero della famiglia e della disabilità. Il 24 sarà la volta di Gian Marco Centinaio, ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Infine, il 25, potrebbe arrivare anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutti i dettagli nell’ampio servizio su “La Provincia di Lecco” in edicola giovedì 15 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA