Faggeto, punto da una vespa

Paura per il giornalista Guin L’episodio ieri, mercoledì 26 agosto, attorno a mezzogiorno: ha subito uno shock anafilattico

Grande paura ieri, mercoledì 26 agosto 2020, per il giornalista Giuseppe Guin a causa di uno shock anafilattico. Sembra infatti che attorno a mezzogiorno sia stato attaccato da uno sciame di vespe mentre si trovava nel suo “Rudere” a Faggeto e che una lo abbia punto. Guin, che aveva già avuto un problema simile alcuni anni fa, ha così avuto uno shock anafilattico.

A salvarlo è stato il pronto intervento della compagna Ada Mantovani (consigliere comunale a Como), che ha chiamato i soccorsi: è dovuto intervenire anche l’elisoccorso in quanto il rifugio non è raggiungibile via terra. Per fortuna Guin si è ripreso ed è stato portato all’ambulanza con un gommone e successivamente trasportato all’ospedale Sant’Anna. Nelle ore successive è stato poi dimesso.

Guin ha quindi voluto ringraziare i soccorritori che hanno agito con la massima tempestività e con un grande coordinamento.

