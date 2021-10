Facebook, Whatsapp e Instagram bloccati Problemi su tutti i sociali di Mark Zuckerberg

Segnalazioni di un problema nel funzionamento dei social di Zuckerberg a partire dalle 17.40 di lunedì 4 ottobre.

Un disservizio sta causando disagi agli utenti di Facebook, Whatsapp e Instagram nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre a partire dalle 17.30.

Molte le segnalazioni di problemi che giungono sulle altre piattaforme e social network. L’ultimo down dei sistemi di Zuckerberg era stato rilevato all’inizio dell’estate.

A giudicare dal sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia. Non è chiaro se i malfunzionamenti siano estesi anche al resto d’Europa. Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter che, invece, non presenta al momento problemi.

Un picco di segnalazioni al sito downdetector.com è arrivato verso le 17. Un picco impressionante rispetto allo standard di segnalazioni arrivate in giornata. Non è dato ancora sapere al momento quali siano i motivi del crash. Impossibile ricevere e spedire messaggi. In down ad esempio anche il sito WhtasApp web per utilizzare sul pc la piattaforma di messaggistica.

