Eupilio, il tuffo nel Segrino della showgirl Justine Mattera Il post su Instagram ha ricevuto quasi 25 mila like

Arriva pubblicità gratuita al lago del Segrino grazie al post su Instagram di Justine Mattera. La bella, simpatica e super sportiva showgirl ha fatto tappa proprio tra i comuni di Eupilio, Canzo e Longone, sulle sponde e nelle acque dello specchio d’acqua per una rinfrescata e ne ha approfittato per raccontare la storia del nome del Segrino e per spiegare che si tratta del lago meno inquinato d’Europa, in virtù delle sue fonti sotterranee. Ad attirare l’attenzione dei follower più che le caratteristiche naturalistiche del luogo, la foto tipo miss maglietta bagnata, che nei commenti ha ricevuto decine di apprezzamenti e 25 mila like. La conduttrice televisiva da qualche tempo è un’appassionata di bicicletta e su Bike Channel conduce una trasmissione che porta gli appassionati in giro per le strade d’Italia più frequentate dagli appassionati di ciclismo. Nei giorni scorsi era in Valtellina dove ha affrontato la salita del passo Gavia partendo da Bormio, insieme al team dello “Stelvioman” Daniele Schena.

(Benedetta Magni)

