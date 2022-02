(Foto by Vigili del fuoco)

L’elicottero dei vigili del fuoco intervenuto sul Cornizzolo (Foto by Vigili del fuoco)

Eupilio, giovane si perde sul Cornizzolo

È il secondo caso in dieci giorni L’intervento dell’elicottero per soccorrere l’escursionista

Il 12 febbraio una coppia di mezza età era stata soccorsa sul Cornizzolo al calar della sera: aveva perso il sentiero e in loro aiuto sono arrivate le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco per agevolare il ritorno a Gajum in tutta sicurezza.

Lo stesso è successo nel pomeriggio di martedì 22 febbraio e questa volta in soccorso dell’escursionista è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Malpensa. La giovane quando si è accorta di avere smarrito il sentiero attorno alle 16 ha attivato la richiesta di soccorso.

L’elicottero dei vigili del fuoco e gli specialisti Saf da terra hanno individuato e assistito la giovane impaurita ma in buone condizioni, accompagnata prima alla colma e poi alla stazione di Canzo per fare ritorno a casa, in provincia di Milano.

