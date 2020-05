Eupilio, si tuffa nel Segrino e scompare Ricerche vane fino a tarda sera IL VIDEO DELLE RICERCHE L’allarme poco prima delle 18 di sabato 30 maggio. L’uomo abita a Civenna di Bellagio, sparito sotto gli occhi della compagna

L’allarme è scattato alle 18 di sabato 30 maggio: un uomo potrebbe essere annegato nelle acque del lago del Segrino e subito si sono mobilitati i soccorsi. Ancora sommarie le notizie che arrivano da Eupilio: i vigili del fuoco sono stati attivati per cercare il corpo della persona di 48 anni che si sarebbe immersa nelle acque del lago per il primo bagno della stagione nella zona dello Chalet. La persona che era con lui non l’ha più visto e dopo averlo cercato per alcuni minuti ha dato l’allarme. I sommozzatori stanno scandagliando le acque e i fondali del Segrino alla ricerca dell’uomo nella speranza di ritrovarlo vivo.

I sommozzatori impegnati nelle ricerche nelle acque del Segrino

La persona scomparsa non avrebbe più dato notizie da metà pomeriggio. Anche i carabinieri sono sul posto per accertare che cosa è successo al termine di quello che pareva essere un pomeriggio tranquillo. Il lago del Segrino è tra le mete preferite delle gite fuori porta o per gli amanti delle passeggiate non particolarmente impegnative. Moltissime le persone che nelle ore più calde si sono ritrovate lungo i camminamenti del lago. (Giovanni Cristiani)

