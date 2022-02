(Foto by Bartesaghi)

I vigili del fuoco in azione stasera in via I Maggio (Foto by Bartesaghi)

Erba, tetto prende fuoco

Pompieri mobilitati a Incasate Emergenza stasera alle 20 in via I Maggio: le fiamme uscite da una canna fumaria e alimentate dal forte vento hanno intaccato la copertura

Vigili del fuoco mobilitati con tre mezzi da Erba e altri due da Cantù e da Como per l’incendio di una canna fumaria stasera alle 20 in una palazzina di via I Maggio al confine tra le frazioni di Incasate e Bindella. Impegnate una gru e le autobotti.

Il forte vento ha fatto sì che le fiamme si estendessero rapidamente al tetto dell’edificio e, durante le operazioni di spegnimento, è stato allertato anche il personale del 118 per assistere eventuali residenti o soccorritori intossicati dal fumo, ma non si è verificata alcuna emergenza in tal senso.

Nella palazzina erano presenti diversi anziani. In serata vigili del fuoco e tecnici stanno ancora valutando se i danni ingenti alla copertura possano o meno avere compromesso l’agibilità della struttura ma sembra che questa eventualità sia da escludere.

Resta il fatto che è stato proprio il forte vento a complicare un evento di routine non solo in inverno.

L. Men.

