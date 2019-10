Erba, spunta un “pallone” nel parco

La nuova struttura coperta del Tennis club Il consigliere Torchio ha chiesto lumi. L’impianto sarà “smontato” in primavera

Non si può certo dire che passa inosservato, il nuovo “pallone” del Tennis Club sorto a ridosso dell’area giochi per bambini del parco Majnoni. C’è chi chiede di saperne di più, come il consigliere comunale Doriano Torchio, ma le risposte di Comune e Tennis Club ci sarebbero già:«Tutto regolare». Perché quello che si vede è una struttura amovibile, cioè non fissa. Alla fine della brutta stagione il pallone sarà smontato per riportare a cielo aperto il campo da tennis. E a chi ricorda che alla precedente gestione del Tennis Club era sempre stato risposto picche per realizzare la struttura coperta quanto mai necessaria in autunno e inverno, c’è chi ricorda di come la richiesta bocciata fosse per una struttura fissa, e non amovibile come quella realizzata dai nuovi gestori del tennis che ha sede al parco Majnoni.

