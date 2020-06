Erba, sosta breve gratuita Arrivano i nuovi parcometri Gli apparecchi che erano attesi da mesi saranno posizionati e attivati in città entro il 10 luglio

Saranno anche “smart”, ma si fanno attendere da mesi. Ora almeno c’è una data: «I nuovi parcometri - annuncia l’assessore alla digitalizzazione Alessio Nava - verranno posati entro il 10 luglio, gli ostacoli sono stati superati». In vista ci sono anche modifiche al piano parcheggi in centro.

L’arrivo dei macchinari, promesso da circa un anno, cambierà le abitudini di automobilisti e commercianti erbesi. Innanzitutto si potrà pagare anche con carta di credito e bancomat, senza doversi procurare le monetine; inoltre per la stampa del ticket sarà necessario inserire la targa del veicolo, un modo per poter estendere in tutto il centro città la sosta breve gratuita di un quarto d’ora evitando abusi.

