Erba, ruba le merendine al liceo Galilei

I carabinieri lo fermano a Inverigo L’uomo di Lecco è stato arrestato anche perché doveva essere agli arresti domiciliari

Prima ha scassinato i distributori automatici di merendine del liceo Galilei a Erba, portando via brioches e monete, poi è stato fermato dai carabinieri a Inverigo, mentre in realtà doveva essere a casa, a Lecco, agli arresti domiciliari.

Nei guai è finito un uomo di 37 anni residente a Lecco che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cantù con la doppia accusa di furto aggravato ed evasione dagli arresti domiciliari.

I militari, infatti, lo hanno fermato mentre si trovava in via Fornacetta a Inverigo, nella zona boschiva, alla guida della sua auto.

Dal controllo è risultato che l’uomo non poteva trovarsi in giro, in quanto si trovava agli arresti domiciliari. Inoltre, a seguito di perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso alcune monete e varie merendine, per un valore di complessivi 20 euro circa. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l’uomo, poco prima, aveva scassinato i distributori automatici del liceo Galilei a Erba.

Da qui l’arresto e il processo per direttissima: arresto convalidato, con la disposizione di nuovi arresti domiciliari, senza permessi.

Il suo avvocato ha chiesto e ottenuto i termini a difesa e l’udienza è stata fissata per il prossimo 23 febbraio.

(R. Pro.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA