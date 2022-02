Uno dei nuovi pannelli in stazione che indicano Romagna anziché Romagnosi (Foto by Stefano Bartesaghi)

Erba, l’uscita dalla stazione

porta in Romagna Un errore sulla nuova segnaletica installata da Ferrovienord

La nuova segnaletica posata in stazione da Ferrovienord è molto chiara e curata, ma contiene un errore macroscopico e ripetuto.

Su tutti i cartelli si leggono le indicazioni per l’Isis Romagna: si tratta di un refuso “balneare”, la scuola a cui si riferiscono è ovviamente l’Isis Romagnosi.

L’errore è stato notato nel fine settimana da un cittadino che era in attesa del treno sulla banchina. Da ex studente del Romagnosi, l’erbese è rimasto colpito da quell’Isis Romagna: è bastata una rapida perlustrazione per rendersi conto che non si trattava di un singolo refuso, ma di un errore ripetuto su tutti cartelli posati in corrispondenza delle banchine e del sottopassaggio.

Per il resto - le indicazioni per i binari, per via Pascoli, per il bar e gli altri servizi - è tutto corretto. Non resta che attendere la correzione del refuso: sui pannelli lo spazio non manca, basterà sostituire le lettere senza cambiare integralmente i pannelli.

(L. Men.)

