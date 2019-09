L’ingresso del cineteatro Excelsior in via Diaz a Erba (Foto by Stefano Bartesaghi)

Erba, l’Excelsior supera l’esame Il cineteatro verso la riapertura Via libera della commissione di vigilanza riunita in municipio

Chiuso da inizio aprile 2019, il cineteatro Excelsior di Erba vede ora avvicinarsi il giorno della riapertura. La commissione di vigilanza riunita in municipio a Erba lunedì 23 settembre ha sostanzialmente deciso il “via libera” per il ritorno alla normale attività dell’Excelsior che può ospitare 500 persone comodamente sedute. Manca un ultimo sopralluogo alla sala di proprietà della parrocchia, e poi sarà solo un ricordo l’ordinanza con cui il Comune di Erba ha imposto la sospensione dell’attività. Questione di pochi giorni, insomma. A inizio aprile era stata prevista una chiusura di tre mesi per dare corso alle opere in materia di antincendio e sicurezza. Di mesi ne sono trascorsi sei e ora sembra arrivato il momento della riapertura.

Ampio servizio su La Provincia in edicola martedì 24 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA