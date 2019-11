Erba, lavoratori in nero E sanzioni per migliaia di euro Il blitz dei carabinieri in due locali Irregolarità amministrative e videosorveglianza illegale

Sanzioni per migliaia di euro per due locali della città, sono il risultato di una notte di controlli effettuati dai carabinieri.

Due i locali finiti sotto la lente dei militari per un lavoratore in nero e un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione ministeriale, violazione per la quale ai 5.600 euro per il lavoratore in nero dovrà aggiungerne altri 1.549.

