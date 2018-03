Erba, Grande Fratello a Lariofiere Da Campania e Friuli per il provino Centinaia di candidati si sono presentati per partecipare alla selezione

A centinaia si sono presentati a Lariofiere per partecipare alla selezione del Grande Fratello 15 organizzata all’interno del B Motor Show. Anche da Campania e Friuli per non farsi sfuggire quella che tutti o quasi hanno considerato come «un’opportunità unica per svoltare nella vita».

Il momento della registrazione

(Foto by Stefano Bartesaghi)

Ragazzine e donne mature, impiegati e studenti, mamme che hanno affidato il passeggino alla nonna giusto il tempo di entrare nella tenda, sottoporsi al provino e tornare a casa con la speranza di avercela fatta. Con Mia Cellini, protagonista di una delle ultime edizioni del Gf, a fare da testimonial e a dispensare consigli a tutti: «Sorridete. Le persone che sorridono sono più belle». A Lariofiere si è vista anche una sfilata di personaggi eccentrici e chi è parso trovarsi lì quasi per caso.

Una sistemata prima di entrare nella tenda del Grande Fratello

(Foto by Stefano Bartesaghi)

Ampio servizio su La Provincia in edicola lunedì 19 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA