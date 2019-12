Erba e i furti in aumento del 70% «Rubano per comprare la droga» La lettura del sindaco Veronica Airoldi a fronte dell’emergenza sicurezza che in altre parti della provincia non si riscontrerebbe

«C’è la droga dietro l’aumento dei furti a Erba». Parola più, parola meno è il pensiero del sindaco Veronica Airoldi chiamata a commentare l’aumento del 70% dei furti commessi a Erba. Un dato in controtendenza rispetto al resto della provincia di Como dove addirittura in calo del 20%. Ma è un dato diffuso dalla Prefettura di Como e dunque ufficiale. Il sindaco non ha dubbi: «Tra gli autori dei furti ci sono persone sempre più giovani e c’è un legame con la droga. Molti rubano per acquistare stupefacenti».

Servizio su La Provincia di venerdì 20 dicembre

