Il varco creato per tentare di rubare il materiale elettrico (Foto by fotoservizio bartesaghi)

Erba, ditte nel mirino della banda del buco Muletto come ariete per abbattere i muri di due aziende tra Erba e Merone per rubare materiale elettrico

Colpo della banda del buco in versione 2019 ma anche questa volta i soliti ignoti devono scappare senza portare via, parrebbe, alcun bottino.

I ladri hanno agito in via Roma nell’area industriale sul confine tra Erba e Merone prendendo di mira due aziende e il classico buco nella parete lanciando un muletto contro il muro divisorio all’interno del capannone. I ladri hanno così potuto colpire in due aziende ma all’attivarsi dell’allarme nella seconda sono scappati senza un bottino di rilievo, ingenti invece i danni in migliaia di euro. Nel corso degli ultimi anni in due colpi precedenti i ladri hanno portato via circa 20mila euro in attrezzatura nell’area, ultimo furto a marzo.

I ladri si sono mossi sabato sera dopo le 21 in una zona non distante da quella dello svago erbese, il primo colpo ai danni di “Evoluzione ceramica”.

Probabilmente i ladri non miravano alle piastrelle ma al materiale elettrico presente nei locali della “Junior electric”, azienda che tra le altre cose si occupa anche di sistemi di allarme e di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA