Plesio, parapendio cade sul monte Grona Grave il pilota soccorso con l’elicottero

Mattinata di emergenze quella di mercoledì 27 maggio 2020. L’elisoccorso di Como è intervenuto alle 11,17 a Carlazzo e alle 12,25 a Plesio per due interventi distinti per soccorrere altrettante persone ferite. Nel primo caso la donna di 73 anni caduta in via V Alpini a Carlazzo è stata elitrasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Ben più grave l’incidente di volo avvenuto sul monte Grona a Plesio dove un parapendio è caduto e il pilota di 59 anni è rimasto gravemente ferito al punto di essere trasportato in ospedale in codice rosso dall’elisoccorso di Como. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della XIX delegazione lariana del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Menaggio. Le condizioni accertate dal medico si sono rivelate più gravi rispetto al codice giallo iniziale e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso, il più grave nella scala dell’emergenza sanitaria.

