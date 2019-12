Due malori sul Generoso e a Rezzago Allarme in montagna, arrivano gli elicotteri Tra le 11 e le 12 doppia emergenza per soccorrere un uomo di 46 anni e una donna di 55 anni: non sarebbero gravi

Doppia emergenza in montagna tra le 11 e le 12 di domenica 15 dicembre. Le gravità e le località in cui si sono verificati le emergenze hanno consigliato l’intervento dell’elisoccorso: il primo intervento alle 11,11 a Rezzago dove l’elicottero di Como ha trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna un uomo di 46 anni colto da malore. Alle 11,42 la seconda emergenza, questa volta per intervenire a favore di una donna di 55 anni che si è sentita male mentre si trovava sul Generoso, a Centro Valle Intelvi. L’elisoccorso di Milano in questo caso ha “vericellato” il medico in posto, imbragato la signora sull’apposita barella che è stata issata a bordo del velivolo per essere trasportata - anche in questo caso in codice giallo - all’ospedale di Gravedona. In entrambi i casi è stato attivato il soccorso alpino.

