Droga in alto lago, altri tre arresti Non si erano fermati al posto di blocco Sono stati fermati a Bellano dai carabinieri di Colico Avevano con sé cocaina ed hashish

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare riferimento alla zona dell’Alto Lago.

Ieri pomeriggio i militari di Colico hanno intercettato in Bellano lungo la SS.36 direzione nord una Fiat Punto con a bordo tre persone che, all’alt intimato dai Carabinieri, hanno tentato di fuggire.

Fermati, sono stati identificati come Giulio Affuso, 38 anni (era alla guida del veicolo), residente in provincia di Sondrio, Federico Ravellia, 40 anni e Riccardo Mazzina, 27 anni, residenti a Colico. Sono stati sottoposti a perquisizioni e sono stati trovati in possesso di 17 grammi di cocaina, di 12 grammi di hashish e di 135 euro in contanti (somma che i carabinieri ritengono provento di spaccio).

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Stamattina nel Tribunale di Lecco i tre arresti sono stati convalidati; ma poi i tre uomini sono stati rimessi in libertà.

