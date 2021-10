Doppietta di Locatelli a Blevio Gol e proposta di matrimonio Stamattina l’attaccante della Juve ha regalato alla fidanzata Thessa l’anello e ha scelto come location un albergo sul lago a Blevio

Ieri sera il gol decisivo per la Juve nel derby e stamattina la proposta di matrimonio alla sua storica fidanzata Thessa, Manuel Locatelli ha scelto come location per regalare l’anello il lago di Como, un noto albergo di Blevio.

Se l’estate aveva riservato grandi soddisfazioni con la vittoria nell’Europeo, l’inizio di autunno per il giovane campione bianconero originario di Galbiate è iniziato in modo eccezionale. Thessa Lacovich, 23 anni, è la sua fidanzata da quattro anni e a lei dedica ogni gol facendo la “T” con le dita.

