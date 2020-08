Dongo, sorpresi dal temporale I vigili del fuoco salvano due velisti Il catamarano si ribalta e gli occupanti finiscono in acqua: paura per i turisti tedeschi

Paura poco dopo le 18 di lunedì 10 agosto, al largo di Dongo, dove un improvviso e fugace temporale ha provocato il ribaltamento di un catamarano. I due uomini dell’equipaggio, tedeschi sulla cinquantina, sono caduti in acque e da riva la situazione pareva drammatica. Le onde infatti, in quel punto erano alte fino a un metro e in parecchi, da terra, hanno temuto il peggio. È scattato subito l’allarme sono usciti prontamente con il proprio gommone i vigili del fuoco di Dongo, che hanno raggiunto e tratto in salvo i due malcapitati velisti, per fortuna rimasti illesi, anche se comprensibilmente spaventati. La furia del vento è stata improvvisa e li ha colti di sorpresa. I pompieri hanno quindi rimesso in verticale le vele del catamarano, trainandolo poi fino a terra. Nessuna conseguenza, come detto, per le due persone a bordo: sul posto erano giunte anche un’ambulanza e l’automedica del Lariosoccorso, ma non c’è stato nemmeno bisogno di alcun trasporto in ospedale.

(Gianpiero Riva)

