Don Roberto, la bara a San Rocco.

Poi la partenza per la Valtellina (video) Un momento toccante oggi poco prima delle 11, quando il carro funebre ha sostato nel luogo dell’omicidio - Presenti i familiari e le persone che aiutava

Questa mattina poco prima delle 11 don Roberto Malgesini è tornato in piazza San Rocco: un momento davvero toccante quando il carro funebre con la salma del sacerdote ucciso martedì mattina si è fermato per qualche minuto proprio nel luogo dell’omicidio. Luogo dove aiutava tante persone senza fissa dimora e in difficoltà, ogni giorno. Presenti familiari, la sorella Caterina e il fratello Mario, e amici. Proprio i familiari hanno voluto questo momento per permettere ai «suoi ragazzi» di salutare don Roberto. Il carro funebre è poi ripartito per la Valtellina, terra d’origine del sacerdote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA