Domani in regalo con La Provincia il contratto di governo Lega-M5S Tutti i punti che i due partiti si sono impegnati a realizzare

Domani in regalo con La Provincia troverete la versione definitiva del “contratto per il governo del cambiamento” siglato da Lega e Cinquestelle, il programma frutto di una lunga mediazione che sta facendo discutere, in Italia e in tutto il mondo. E’ il programma che dovrà realizzare il nuovo presidente del Consiglio. Ci sono le promesse di intervento in tutti i campi, dalle pensioni alla scuola, dalla sicurezza alle grandi opere ai temi internazionali. E’ la versione completa del contratto sottoposto nel fine settimana al vaglio degli elettori dei due partiti, on line per i Cinquestelle e nei gazebo della Lega.

