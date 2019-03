Cybersecurity Apriamo gli occhi Convegno a Garbagnate Monastero dedicato alla sicurezza informatica Gli organizzatori: «Non è più un tema di nicchia, ormai riguarda la vita di tutti giorni delle aziende e dei cittadini»

La sicurezza informatica come investimento per garantire la stabilità aziendale; la cybersecurity come questione che riguarda tutti, dalla piccola alla grande azienda, dal singolo alla comunità, dal privato alla amministrazione pubblica. È questo il tema trattato all’Hotel San Martino di Garbagnate Monastero, all’incontro Cybersecuritymeeting, organizzato dalle società Easynet e Tecnologie d’Impresa.

«Sembra un tema molto tecnico e riservato ai soli addetti ai lavori, ma in realtà - sottolinea a nome dell’organizzazione Marta Penati - riguarda davvero tutti. Gli attacchi hacker sono ormai all’ordine del giorno e quindi la cybersecurity non può più essere trascurata, partendo dai propri account personali. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole per cercare di fare cultura su questi temi che oggi sono visti ancora come lontani».

Il convegno, che vedrà la partecipazione di aziende leader nel settore, esperti e giornalisti, si propone infatti di affrontare il tema della sicurezza informatica nella sua totalità: dalla necessità di creare una cultura della sicurezza nei singoli che indichi gli adeguati comportamenti, ai servizi altamente qualificati per prevenire e contrattaccare gli attacchi, senza dimenticare come cybersecurity e privacy viaggino in parallelo. A intervenire un gruppo di relatori altamente qualificati, moderati dalla giornalista esperta di cybersecurity, manager di Accenture, Alessia Valentini: Marianna Vintiadis di Kroll srl parlerà della sicurezza come problema aziendale e non esclusivamente tecnico; Margherita Iasiuolo di KasperskyLabItalia illustrerà i programmi di formazione dei dipendenti al fine di creare un ambiente il più possibile protetto; il canturino Matteo Colombo, Presidente di Asso Dpo e Amministratore di Labor Project Srl, presenterà la figura professionale del Dpo e la sua importanza aziendale; Pietro Felisi per BarracudaNetwork incentrerà il suo intervento sulla sicurezza in Cloud; Eliano Avagnina di Kaspersky punterà sulla indispensabile protezione sui dispositivi mobili e fissi; Andrea Quaini di Mansutti Spa analizzerà i preoccupanti dati di attacchi informatici alle aziende e proporrà soluzioni assicurative. Infine Mario Anglani, fondatore di HackInBo, convegno annuale bolognese sulla sicurezza informatica, racconterà come da una passione è nato un incontro che ogni anno richiama centinaia di persone.

«Si tratta di un evento, - racconta - completamente gratuito e senza scopo di lucro, nato nel 2013 e giunto alla dodicesima edizione. Proponiamo un format divulgativo, ma con approfondimenti anche molto tecnici. Abbiamo una partecipazione variegata: si va dai 13 anni agli oltre 65, dai semplici appassionati ai dirigenti d’azienda, sviluppatori, programmatori, forze dell’ordine e avvocati. Solitamente ci sono 6-7 relatori che affrontano temi legati alla sicurezza informatica».

Al convegno odierno saranno presente anche gli studenti del Badoni di Lecco e del Monnet di Mariano Comense. Proprio in tema di giovani talenti, importante il lavoro portato avanti per Easynet da Francesca Tagliaferri e Francesca Silveri per la parte grafica e da Maddalena Missaglia per il ciclo di incontri “Breva&Tivan EVenti” di cui il meeting fa parte.

