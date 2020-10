Covid: ristoranti e bar chiusi nei giorni festivi Stop a cinema e feste La bozza del nuovo Dpcm: nelle altre giornate stop alle 18 (o alle 20). Superiori: dad al 75%

Stop all’attività di palestre, piscine, cinema, teatri e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura per il settore della ristorazione (o 18 o 20), vietate le feste. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare l’aumento dei contagi di cui si è discusso questa mattina nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. È quanto prevede una bozza di Dpcm, il testo non è definitivo, potrebbero ancora esserci modifiche sostanziali. Nella bozza le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono sospese la domenica e i giorni festivi;

L’anticipo della chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di circolazione. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del possibile ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni ma non sarebbe ancora stato deciso se la misura entrerà o meno nel decreto.

Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA