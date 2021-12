Covid: 2.034 contagi a Como 1.012 a Lecco, 438 a Sondrio Record di positivi in Lombardia 39.152 con 36 vittime I dati del ministero della Salute. In regione tasso di positività al 17%. In Italia 126.888 nuovi casi con 156 morti

Sono 2034 i casi positivi di Covid in provincia di Como, 1.012 in quella di Lecco e 438 in quella di Sondrio.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Con 229.059 tamponi eseguiti è di 39.152 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 17% (ieri 15,5%). E’ il nuovo record da inizio pandemia. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+13, 204) e nei reparti (+38, 1.869). Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 15.287 i positivi segnalati a Milano (di cui 5.862 a Milano città), 3.116 a Bergamo, 3.663 a Brescia, 2.034 a Como, 1.085 a Cremona, 1.012 a Lecco, 1.262 a Lodi, 822 a Mantova, 4.112 a Monza e Brianza, 2.107 a Pavia, 438 a Sondrio e 2.930 a Varese.

COSÌ L’ANNO SCORSO

I dati del 30 dicembre 2020

