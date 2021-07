Covid: oggi in Lombardia nessun decesso Non succedeva dal 6 ottobre. La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, annuncia il traguardo con un messaggio affidato a Twitter

«Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre». La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, lo rivela su Twitter: il bollettino odierno (relativo a ieri) non registra nuovi decessi. «Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo - aggiunge Moratti - . Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale».

Sono proprio i vaccini, sottolinea la vicepresidente, a rendere questa vittoria diversa da quella dell’ottobre 2020. L’immunizzazione degli anziani e dei fragili, coloro che rischiano di più in caso di contagio, ha permesso di abbattere il numero di morti. In base all’ultimo report di Regione hanno detto sì all’iniezione anti Covid 6,7 milioni di lombardi e il 92 per cento di loro ha ricevuto almeno una dose..

