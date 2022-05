Covid, meno ricoveri

ma ancora 24 decessi

Como, 347 positivi

Lecco a 206 e Sondrio 93 La situazione della pandemia in Lombardia

La situazione della pandemia in Lombardia, secondo le informazioni della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e continuano a diminuire quelli nei reparti (-56). A fronte di 44.555 tamponi effettuati, sono 6.092 i nuovi positivi (13,6%).

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 44.555, totale complessivo: 37.179.526; - i nuovi casi positivi: 6.092; - in terapia intensiva: 35 (-2); - i ricoverati non in terapia intensiva: 988 (-56); - i decessi, totale complessivo: 40.222 (+24)

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.037 di cui 846 a Milano città; Bergamo: 565; Brescia: 779; Como: 347; Cremona: 170; Lecco: 206; Lodi: 159; Mantova: 200; Monza e Brianza: 536; Pavia: 339; Sondrio: 93; Varese: 473.

