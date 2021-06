Covid: In Italia 2.079 i positivi con 88 morti. A Como 15 casi, 6 a Lecco e 9 a Sondrio I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1%

Sono 2.079 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 88. 205.335 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 218.738. Il tasso di positività è all’1%, uguale a quello registrato ieri.

A Como i positivi sono 15 , 6 a Lecco e 9 a Sondrio.

I DATI DELLA LOMBARDIA

i tamponi effettuati: 35.696 (di cui 20.658 molecolari e 15.038 antigenici) totale complessivo: 10.994.844

i nuovi casi positivi: 352 (di cui 19 “debolmente positivi”)

i guariti/dimessi totale complessivo: 786.120 (+467), di cui 2.037 dimessi e 784.083 guariti

in terapia intensiva: 130 (-13)

i ricoverati non in terapia intensiva: 721 (-33)

i decessi, totale complessivo: 33.702 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 133 di cui 75 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 46;

Como: 15;

Cremona: 11;

Lecco: 6;

Lodi: 3;

Mantova: 21;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 15;

Sondrio: 9;

Varese: 33.

I dati de 10 giugno 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA