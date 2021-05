Covid: In Italia 1.820 positivi con 82 morti. A Como 3 casi, 3 a Lecco e 11 a Sondrio I dati del ministero della Salute. Tasso di positività al 2,1%

Sono 1.820 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 82. I nuovi casi in provincia di Como sono 3, 3 anche in quella di Lecco e 11 in quella di Sondrio. 86.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 164.495. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri (+0.3%).

