Covid: contagi in crescita anche a Como (303) Lecco 83, Sondrio 54 Sale il tasso di positività. Sotto controllo i ricoveri in ospedale

Sono 4.765 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di 134.761 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 3,5%. Sale quindi il tasso di positività rispetto al 2,7% di ieri, quando i positivi erano 1.339 (ma su un numero esiguo di tamponi, precisamente 48.415). Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile. Crescono di 4 i ricoverati nei reparti Covid regionali, dove i posti letto occupati sono 1.189, mentre nelle terapie intensive regionali si registra una dimissione, per un totale di posti occupati pari a 145. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 29 (ieri 20), che portano il totale dei morti da inizio pandemia in Lombardia a 34.648.

La provincia più colpita è quella di Milano, con 1.687 positivi odierni, di cui 703 a Milano città. Nelle altre province i casi di Covid sono a Bergamo: 250; Brescia: 535; Como: 303; Cremona: 90; Lecco: 83; Lodi: 128; Mantova: 156; Monza e Brianza: 542; Pavia: 219; Sondrio: 54; Varese: 480.

