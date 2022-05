Covid, contagi in calo A Como 127 positivi, Lecco 68 e Sondrio 43

Sono 2.276 i nuovi casi di Covid in Lombardia (ieri 3.287), nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.358 tamponi effettuati, su un totale di 37.522.639 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi (ieri 24), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 40.412.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 770 di cui 34 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 124.849 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.705.332 (+71).