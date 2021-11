Covid: a Como 99 casi,

35 a Lecco e 8 a Sondrio In Italia 10.047 casi con 83 vittime In Lombardia tasso di positività all’1%

Sono 99 i nuovi casi Covid in provincia di Como, 35 in quella di Lecco e 8 in quella di Sondrio. In Italia sono 10.047 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.404. Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi.Ieri erano state 70. 689.280 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 267.570. Il tasso di positività è all’1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Sono invece 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri.

I dati della Lombardia:

A fronte di 153.509 tamponi effettuati, sono 1.668 i nuovi positivi (1%).

- i tamponi effettuati: 153.509, totale complessivo: 19.739.094

- i nuovi casi positivi: 1.668

- in terapia intensiva: 67 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 736 (+50)

- i decessi, totale complessivo: 34.298 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 659 di cui 266 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 187;

Como: 99;

Cremona: 68;

Lecco: 35;

Lodi: 35;

Mantova: 84;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 70;

Sondrio: 8;

Varese: 172.

IL CONFRONTO

I dati del 23 novembre 2011

I dati del 23 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA