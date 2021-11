Covid: a Como 93 casi 14 a Lecco e 42 a Sondrio In Italia 10.638 postivi con 69 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1,7%

Covid: in provincia di Como 93 nuovi casi, 14 in quella di Lecco e 42 in quella di Sondrio. Sono 10.638 i positivi in Italia ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.172. Sono invece 69 le vittime in un giorno. Ieri erano state 72. Il tasso di positività è all’1,7%

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 135.080 tamponi effettuati, sono 1.705 i nuovi positivi (1,2%).

- i tamponi effettuati: 135.080, totale complessivo: 19.214.403

- i nuovi casi positivi: 1.705

- in terapia intensiva: 56 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 584 (+28)

- i decessi, totale complessivo: 34.269 (+8)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 615 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 216;

Como: 93;

Cremona: 68;

Lecco: 14;

Lodi: 32;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 118;

Pavia: 73;

Sondrio: 42;

Varese: 226

IL CONFRONTO

I dati del 18 novembre 2021

I dati del 18 novembre 2020

È’dell’8% l’occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, percentuale che resta stabile al 3% per le terapie intensive. A fornire i dati è stata la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, che ieri ha parlato di situazione epidemiologica «sotto controllo, sebbene nelle ultime settimane si assista a una costante risalita dei contagi».

Secondo i dati del 17 novembre, i positivi al Coronavirus ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi sono 53, mentre ammontano a 556 quelli nei reparti ordinari, con 1858 nuovi casi. Numeri ben lontani dal picco di inizio aprile del 2020, quando i ricoveri erano oltre 1300 nelle rianimazioni e 12 mila nei reparti ordinari.

Un anno fa - a novembre si toccò il record di oltre 11.400 nuovi contagi in un giorno - la Lombardia registrava una incidenza di 592 casi ogni 100 mila abitanti (negli ultimi 7 giorni è di 74), una occupazione letti in area medica del 124% e in terapia intensiva del 56%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA