Covid: a Como 558 casi,

362 a Lecco e 178 a Sondrio In Italia ci sono 69.204 nuovi positivi con 131 morti

Sono 558 i nuovi casi Covid in provincia di Como 362 in quella di Lecco e 178 in quella di Sondrio

In Italia ci sono 69.204 positivi con 131 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Stabili i ricoverati in terapia intensiva (35). A fronte di 65.725 tamponi effettuati, sono 8.634 i nuovi positivi (13,1%).

i tamponi effettuati: 65.725, totale complessivo: 36.583.392

- i nuovi casi positivi: 8.634

- in terapia intensiva: 35 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.261 (+10)

- i decessi, totale complessivo: 39.889 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.635 di cui 1.057 a Milano città;

Bergamo: 723;

Brescia: 1.053;

Como: 558;

Cremona: 242;

Lecco: 362;

Lodi: 193;

Mantova: 403;

Monza e Brianza: 731;

Pavia: 506;

Sondrio: 178;

Varese: 787.

