Covid: a Como 51 casi 0 a Lecco e a 0 Sondrio In Italia 4.522 positivi con 23 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1,9%

Covid i nuovi casi a Como sono 51, 0 a Lecco e 0 a Sondrio.

In Italia i positivi sono 4.522 con 23 vittime..241.890 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 88.247. Il tasso di positività è dell’ 1,9%, in calo rispetto al 3,5% di ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Con 35.774 tamponi effettuati, sono 641 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in calo all’1.7% (ieri 2%). Sono in crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+1, 29) che negli altri reparti (+29, 180). C’è un nuovo decesso per un totale complessivo di 33.818 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 208 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 108 a Milano città, 123 a Varese, 51 a Brescia e a Como, 45 a Mantova e a Bergamo, 32 a Pavia, 31 a Cremona, 14 a Lodi, 10 a Monza e Brianza, 0 a Lecco e Sondrio.

I dati del 27 luglio 2021

COSÌ L’ANNO SCORSO

I dati del 27 luglio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA