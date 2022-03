Covid: a Como 456 casi,

403 a Lecco e 143 a Sondrio I dati del ministero della Salute. In Italia ci sono 73.195 nuovi positivi con 158 vittime

Sono 456 i nuovi casi Covid in provincia di Como 403 in quella di Lecco e 143 in quella di Sondrio

In Italia ci sono 59.555 nuovi positivi con 158 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-2). A fronte di 75.124 tamponi effettuati, sono 9.141 i nuovi positivi (12,1%).

i tamponi effettuati: 75.124, totale complessivo: 34.949.421

- i nuovi casi positivi: 9.141

- in terapia intensiva: 41 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.040 (+4)

- i decessi, totale complessivo: 39.261 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.128 di cui 1.369 a Milano città;

Bergamo: 539;

Brescia: 1.209;

Como: 456;

Cremona: 313;

Lecco: 403;

Lodi: 154;

Mantova: 434;

Monza e Brianza: 704;

Pavia: 509;

Sondrio: 143;

Varese: 833.

© RIPRODUZIONE RISERVATA