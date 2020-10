Covid: a Como 440 casi A Lecco 182, a Sondrio 55 Mai così alti in Lombardia Fa impressione anche il dato di Varese: 1.902 nuovi contagi

Como Covid mercoledì 28

Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per la regione il dato più alto da sempre. E fanno impressione anche i contagiati di Como: sono 440 contro i 215 di ieri. A Lecco il numero dei positivi è di 182 mentre a Sondrio di 55.

Sono i dati resi noti dalla Regione su un totale di oltre 41mila tamponi. I nuovi casi positivi: 7.558 (di cui 229 ‘debolmente positivi’ e 36 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 91.763 (+989), di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti. Sono 21 in più i pazienti in terapia intensiva (per un totale di 292) mentre ricoverati non in terapia intensiva aumentano di 357. I decessi in Lombardia sono invece 47.

Per quanto riguarda le province Milano: 2.708, di cui 1.092 a Milano città; Bergamo: 252; Brescia: 288; Cremona: 130; Lodi: 97; Mantova: 125; Monza e Brianza: 822; Pavia: 298; Varese: 1.902.

