Covid: a Como 406 casi,

205 a Lecco e 93 a Sondrio I dati del ministero della Salute. In Italia ci sono 53.127 nuovi positivi con 156 vittime

Sono 406 i nuovi casi Covid in provincia di Como 205 in quella di Lecco e 93 in quella di Sondrio

In Italia ci sono 53.127 nuovi positivi con 156 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 60.094 tamponi effettuati, sono 5.861 i nuovi positivi (9,7%).

- i tamponi effettuati: 60.094, totale complessivo: 33.659.816

- i nuovi casi positivi: 5.861

- in terapia intensiva: 73 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città;

Bergamo: 358;

Brescia: 646;

Como: 406;

Cremona: 196;

Lecco: 205;

Lodi: 98;

Mantova: 249;

Monza e Brianza: 500;

Pavia: 304;

Sondrio: 93;

Varese: 499.

I dati dell'11 marzo 2022

